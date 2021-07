Au Bénin, les résultats du Baccalauréat session de juin 2021 sont tombés il y a quelques heures. Il y a eu au plan national, un taux de réussite de 64, 42%. Le plus haut taux depuis 50 ans selon le Directeur de l’Office du Bac Alphonse da Silva. Celui-ci reconnaît que cela peut étonner mais c’est « tout à fait normal ». « Les sujets de composition sont à la portée des candidats. Ce taux de réussite est une fierté pour le Bénin » apprécie l’universitaire, rappelant au passage que lors du BAC de 1970-1971, le taux de réussite était de 63, 20% mais avec 674 candidats présentés et 426 admis.

« Nous devons travailler à maintenir le cap » a poursuivi Alphonse da Silva, saluant les « efforts fournis par le Président de la République Patrice Talon et ses collaborateurs, pour doper l’éducation béninoise ». Les candidats de cette année ont connu trois années de cours sans perturbation. Le gouvernement a mis des enseignants à la disposition de tous les établissements publics, souligne-t-il par ailleurs. En ce qui concerne le classement par départements, il faut dire que c’est le Littoral qui vient en tête de tous les autres avec un taux de réussite de 73, 44%.

Les épreuves facultatives et les épreuves d’EPS débutent vendredi prochain

Il est suivi par l’Atlantique (70,43%), le Zou (65,41%), l’Ouémé (64, 69%), le Mono (64,41%), le Borgou (57,73%), la Donga (56,10%), le Couffo (54,96%) et les Collines qui ferme la marche avec 51,79% comme taux de réussite. A partir du vendredi 16 juillet débutent les épreuves facultatives avec l’économie familiale et sociale. Le samedi, il y aura dessin et les langues nationales. Le lundi 19 juillet, c’est la musique qui est au programme.

Les épreuves d’Education physique et sportive (EPS) commencent le vendredi 16 juillet et se poursuivent jusqu’au samedi 17 juillet. S’il y a chevauchement des heures de composition, les candidats sont priés de finir d’abord avec les épreuves facultatives avant de faire l’EPS. Il est prévu une séance de rattrapage pour les candidats absents pour cause de maladie. La date reste à déterminer.