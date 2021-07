Deux hommes âgés respectivement de 39 et 43 ans sont en détention depuis ce mercredi 28 juillet 2021. Ils ont été interpellés dans la soirée d’hier par les éléments de la brigade. Selon les informations de Frissons radio, ces deux individus sont accusés d’usurpation des titres de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Mètonou et du chef de l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC).

Les deux hommes interpellés ont l’habitude de se faire passer pour procureur spécial près la CRIET ou pour le commissaire de la brigade de l’OCRC. Ils le font dans le but de rançonner les citoyens. Ces deux maîtres chanteurs et usurpateurs de titres ont déjà escroqué plusieurs personnes.

Des plaintes ont été portées à leur encontre dans les commissariats par les victimes de leurs actes. C’est ce qui a permis d’ouvrir une enquête qui a abouti à leurs arrestations. Une fois arrêtés, les deux accusés sont poursuivis pour usurpation de titres et placés sous mandat de dépôt. Ils vont être présentés au procureur de la République dans les prochains jours.