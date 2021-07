Hier jeudi 15 juillet, le procès de l’opposant politique Joël Aïvo s’est ouvert à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Le procureur de la juridiction spéciale a demandé au juge de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier en instruction. Les avocats de la défense ont de leur côté, plaidé pour la libération provisoire de l’universitaire mais ils n’ont pas eu gain de cause.

L’audience a été renvoyée au 05 août prochain. Ce qui n’est naturellement pas du goût des conseils du constitutionnaliste. « Je suis très en colère (…) Ce que j’ai vu aujourd’hui, ce n’est pas du tout de la justice. On dirait que les magistrats professionnels de la Criet ont décidé de jouer avec le droit, de jouer avec les règles de droit » critique Me Jacques Bonou au micro de TV5 Monde.

“C’est la ruse de ce pouvoir…”

Son collègue Barnabé Gbago va quant à lui, s’attaquer au régime en place. « C’est la ruse de ce pouvoir qui veut faire le plus de mal possible à ceux qui sont en détention politique » accuse l’homme de droit. Pour rappel le Professeur Joël Aivo est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux.