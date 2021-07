Le candidat malheureux à la derrière élection présidentielle au Bénin, Iréné Agossa s’est prononcé sur les félicitations adressées ces derniers temps au gouvernement notamment au ministre d’État chargé des finances, sur les différentes dettes contractées par le Bénin. Au micro de la Radio Royal Fm d’Abomey, Le président de la dynamique Restaurer la confiance (RLC) fustige une injustice sociale sous le régime actuel et s’étonne face aux félicitations, venant de la part des prêteurs.

Le candidat malheureux à la présidentielle d’avril 2021, Iréné Agossa ne comprend pas les félicitations décernées, ces derniers temps, au ministre Romuald Wadagni suite aux emprunts obligataires et levées de fonds. Pour lui, il n’est pas du devoir de ceux qui prêtent de l’argent au Bénin de féliciter au même moment, le pays. Il estime que c’est plutôt l’acclamation du peuple envers le ministre des finances qui doit être une fierté. Iréné Agossa pense que «si on félicite un pays au moment où sa population est affamée, incapable de réaliser l’autosuffisance alimentaire, c’est une nouvelle forme de colonisation que nous ne comprenons pas ». Il relève qu’« aujourd’hui, le béninois est incapable d’aller payer son gari, incapable de prendre de l’huile et au même moment, on félicite le système économique. C’est ça le comble ». D’après lui, c’est tout à fait normal qu’un pays comme le Bénin contracte des dettes. Ces dettes sont contractées « pour régler les problèmes de la population ». Mais « nous avons une population incapable d’être soutenue ». De plus, « l’autosuffisance est incapable d’être réalisée en plein 21è siècle ». Et, « on félicite qui ? », s’interroge-t-il.

Injustice sociale

A l’en croire, la planification des réserves stratégiques et alimentaires doit être conçue par un Etat responsable. Et « c’est sur ça qu’on doit féliciter le Ministre des finances et le gouvernement ». Il fait savoir qu’il y a une injustice sociale qui s’observe à travers le pays. Il prend pour preuve la chute du taux de candidats aux différents examens. Cela prouve, selon lui, qu’une frange de la population est paupérisée et par conséquent, n’est plus capable d’assumer les besoins essentiels des progénitures. Plus encore, le transfuge du parti Les Démocrates trouve que « l’emploi créé par ce gouvernement sont des sous-emplois c’est-à-dire que l’individu est incapable de vivre du travail qu’il fait ». Car, « le coefficient de multiplication entre celui qui gagne moins et celui qui gagne plus est énorme or eux tous vont acheter sur le même marché. C’est ça l’injustice sociale. C’est ça qu’ils ont créé ».