La Fédération béninoise de football (FBF) a organisé la phase aller (26 au 29 juin 2021) et retour (3 au 6 juillet 2021) de l’édition 2020 du Festival scolaire de football féminin à sept des moins de 15 ans. A l’issue de la phase retour qui s’est jouée au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, la finale a opposé le CEG 1 Covè au CEG Vakon de Porto-Novo ce mardi 6 juillet 2021. Au bout d’une rencontre maîtrisée de deux parties de 30 minutes chacune, c’est le CEG Vakon qui remporte cette finale (3-0).

Rattrape ! L’édition 2020 du Festival scolaire de football féminin à sept a bien été jouée au Bénin. La Fédération béninoise de football (FBF) s’est résolument inscrite dans la vision de la FIFA et de la CAF de promouvoir le football féminin à la base. Ainsi, suivant les exigences de la FIFA, la FBF organisé ce festival qui a regroupé huit collèges d’enseignement secondaire. Ce festival des U15 a réuni le CEG de Vakon de Porto-Novo, le CSP Gbéto de Cotonou, le CEG 1 de Covè, le CS Michel Dubois de Pahou, le Collège Bon Berger, le CEG Hubert Koutoukou Maga de Parakou (HKM), le CEG Djassin de Porto-Novo et le CEG Lalo. Chaque équipe est composée de 13 joueuses et de 2 encadreurs. Les arbitres qui ont officié les rencontres sont aussi des filles de même âge que les joueuses. Pour mieux préparer ce festival, il a fallu former les encadreurs dans ces collèges. C’est donc après six mois de travail de ces encadreurs que ce festival intervient comme pour évaluer ce qui a été fait.

Une belle finale

Lors de la manche aller à Covè du 26 au 29 juin 2021, les huit équipes ont été réparties en deux groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe ont été regroupés dans le groupe A lors de la phase retour qui s’est jouée du 3 au 6 juillet à Porto-Novo. Les deux dernières de chaque groupe ont composées le groupe B à Porto-Novo. Donc, à l’étape de Porto-Novo, le CEG Vakon et le CEG 1 de Covè sont les deux premiers du groupe A après les différentes rencontres. Les deux équipes ont donc disputé la finale de ce festival. Emmenée par le duo Pauline Hounsou et Lydie Sianou, l’équipe du CEG Vakon a contrôlé cette rencontre de bout en bout. C’est donc logiquement qu’elle s’impose grâce à un doublé de Pauline Hounsou et un but de Lydie Sianou (3-0). L’équipe classée première dans le groupe B a joué celle classée troisième du groupe A pour la troisième place. Et donc, le match de classement a été joué entre le CSP et le CEG Djassin. Au terme des 60 minutes de jeu, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager. Le score était de un but partout. Alors, il a fallu recourir aux épreuves de tirs au but. Les filles du CSP ont réussi deux tirs contre un pour le CEG Djassin. Les matchs de Porto-Novo ont été intercalés de concours de tirs, de conduite de balle et de jonglage, comme l’exige la FIFA.

Deux étoiles

Selon Immaculée Agbakou, représentante de la Direction technique nationale sur ce tournoi et instructeur CAF, le niveau est acceptable globalement. Mais, les deux joueuses que sont Lydie Sianou du CEG Vakon et Fifamè Elsa Gnonlonfoun du CSP sont au-dessus des autres. Ces deux-là ont ébloui le festival de leurs talents. Entre gestes techniques, conduite de balle et vision de jeu, elles ont montré qu’elles ont du potentiel qui ne demande qu’à être développé. Au total, 56 buts ont été marqués lors de la phase aller à Covè et 39 buts à Porto-Novo lors de la phase retour. Le travail abattu par les encadreurs et les organisateurs du festival a été salué par la députée Chantal Ahyi, présidente de la commission football féminin au niveau de la FBF. A noter que la FBF prévoit organiser l’édition 2021 de ce festival avant la fin de cette année.

Le classement général

1er CEG Vakon de Porto-Novo

2è CEG 1 Covè

3è CSP Gbeto de Cotonou

4è CEG Djassin

5è CEG Lalo

6è CEG HKM

7è CS Michel duBois

8è Bon Berger

Récompenses

Meilleurs buteuses : Lydie Sianou 15 buts CEG Vakon (10 buts à Covè et 5 à Porto-Novo)

Meilleure Joueuse : Fifamè Elsa Gnonlonfoun (CEG CSP)

Meilleure gardienne : Antoinette Houeuhoumègan (Côve)

Concours de jonglerie: Lydie Sianou (CEG Vakon)

Concours de tirs de quinze mètres: Laetitia Hounsa (CEG Djassin)

Concours d’équipes (tirs aux buts) : CEG Vakon