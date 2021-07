L’ambassadeur de la Chine près le Bénin est très élogieux sur la gouvernance de Patrice Talon. Jingtao Peng trouve que le gouvernement dirigé par l’ex- homme d’affaires « a apporté beaucoup de changements pour le pays ». Le diplomate s’exprimait ainsi à l’occasion d’une interview accordée au quotidien La Nation. Les changements dont parle M Peng se situe au niveau « des infrastructures et des grands travaux, mais aussi au niveau des mentalités, la confiance en soi, la dignité, le travail et la fierté de la nation ».

Le diplomate en poste au Bénin depuis plus de 3 ans pense que l’ensemble de ces facteurs va apporter une réussite aux réformes initiées par le gouvernement et un avancement dans le sens de la réalisation du rêve du Bénin Révélé. Il assure d’ailleurs que son pays la Chine continuera à aider son partenaire historique pour la réalisation de son rêve.

« La Chine est un ami de longue date du Bénin. C’est un pays ami, frère et partenaire. On peut dire que cette année est plus ou moins une année de récolte pour la coopération entre la Chine et le Bénin. Pas mal de grands projets vont être lancés cette année et le partenariat va certainement se renforcer » a déclaré Jingtao Peng.