Il y’a quelques heures, on apprenait le décès de Rosine Vieyra Soglo. L’occasion pour plusieurs personnalités de présenter leurs condoléances à la famille. C’est le cas de l’ancien président Thomas Boni Yayi, mais aussi du président Patrice Talon. À travers son compte officiel il a présenté ses condoléances à la famille Soglo. Lire ci-dessous son message.

Message du président Patrice Talon

Femme engagée, Rosine VIEYRA SOGLO aura marqué la vie politique de notre pays pendant de longues années.Nous garderons d’elle l’image d’une femme brave et exceptionnelle.

Paix à son âme.

Au nom de la Nation, je présente mes condoléances attristées au Président SOGLO, aux enfants Léhady et Galiou, ainsi qu’aux familles VIEYRA et SOGLO.