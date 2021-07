Le débat télévisé entre le chef de l’État et les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales représentatives prévu pour être enregistré ce vendredi 30 juillet 2021 et être diffusé le samedi 31 juillet 2021, n’a pu avoir lieu. Toutefois, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), Kassa Mampo a quand même trouvé l’opportunité de résumer au président de la République les préoccupations des travailleurs.

Prévu pour être enregistré hier vendredi à 11 heures (heure béninoise), le débat télévisé entre Patrice Talon et les trois secrétaires généraux des trois centrales et confédérations syndicales représentatives n’a pu se tenir. Selon le compte rendu fait par la CSTB, Anselme Amoussou de la CSA – Bénin, Kassa Mampo de la CSTB, Noël Chadaré de la COSI-Bénin et Ozias Sounouvou, journaliste à l’ORTB, étaient tous présents ce vendredi matin au palais de la présidence de la République à l’heure prévue. Ils vont être rejoints à la salle d’attente par le président Talon qui leur a annoncé que le débat n’aura plus lieu pour raison de défaut technique. Un autre rendez-vous a été pris pour fin août 2021.

Kassa Mampo a alors profité de l’occasion de cette échange informel pour dire au chef de l’Etat les préoccupations des travailleurs qui ont motivé sa participation à l’émission. Selon le SG CSTB, « ces problèmes sont relatifs au recul des libertés, au gel du pouvoir d’achat des travailleurs, aux diverses conditions de vie et de travail des travailleurs et des citoyens du Bénin ». A l’en croire, les travailleurs réclament la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques et l’arrêt des poursuites pour délit politique et d’opinion.

Les travailleurs demandent la réintégration des travailleurs arbitrairement radiés de la fonction publique notamment le capitaine Patrice Trèkpo et les 305 enseignants. Ils veulent l’augmentation des salaires des travailleurs du public et du privé à travers la revalorisation du point indiciaire et du SMIG. Pour Kassa Mampo, des échanges qui ont pu avoir lieu autour de ces questions soulevées, « il ressort que les travailleurs n’auront aucune satisfaction de leurs revendications s’ils ne se mettent pas en lutte ».