Le président nigérian Muhammadu Buhari ne souhaite pas que le Niger fasse passer ses exportations de pétrole par le Bénin. Il l’a fait savoir lors d’une interview accordée à AriseTV, un média nigérian. Dans l’entretien, le locataire d’Aso Rock explique qu’il y a des Kanuris, des Haoussas, des Fulanis au Niger, comme il y a des Yorubas en République du Bénin.

« Vous ne pouvez absolument pas les couper, mais les projets de chemin de fer sont dus à la découverte de pétrole en République du Niger. Nous ne voulons pas qu’ils passent par la République du Bénin pour les revenus pétroliers, nous voulons qu’ils passent par le Nigéria. En construisant le chemin de fer de Maradi, nous espérons que le gouvernement du Niger fera passer ses exportations de pétrole par le Nigéria, et non par la République du Bénin » a-t-il déclaré. En effet, le Nigéria est en train de développer un projet de chemin de fer qui relierait Kano à la ville nigérienne de Maradi située à la frontière entre les deux pays.

“Le Niger, le Tchad et d’autres pays africains ont abandonné le marché nigérian“

Selon le ministre nigérian des transports Rotimi Ameachi, l’objectif visé est de stimuler l’économie nigériane. « Pour le moment, la République du Niger, le Tchad et d’autres pays africains ont abandonné le marché nigérian. Ils n’utilisent plus nos ports maritimes…Ils se rendent dans des pays comme la République du Bénin et aident ces personnes à développer leur économie, et nous n’avons pas de ports maritimes profonds au Nigéria » a déclaré M Ameachi. Le géant voisin de l’Est veut investir 1,9 milliards de dollars dans ce projet.