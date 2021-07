Un Béninois prend les rênes d’Orange Cameroun. Selon le quotidien camerounais Le Jour, Patrick Benon a été nommé Directeur général d’Orange Cameroun. Il remplace Frederic Debord à la tête de cet opérateur de téléphonie mobile du groupe français. Il est allé au Cameroun après plus de six ans de service à Orange Botswana où il a été Directeur général depuis décembre 2014.

Il dirige désormais la filiale Orange Cameroun du groupe français Orange qui est un opérateur de téléphonie mobile. L’ancien directeur général de Benin Telecoms SA (juin 2007 à juillet 2011), le Béninois Patrick Benon est le nouveau directeur général de Orange Cameroun. Il a occupé le même poste dans les filiales Centrafricaine (juillet 2011 à novembre 2014) et Botswanaise (depuis 2014). Patrick Benon fut ancien directeur général adjoint de Bénin Télécoms SA. À son nouveau poste, il va devoir maintenir à flot une filiale qui jouit d’une bonne santé notamment dans le segment du Mobile Money. Car, selon le directeur général sortant, Orange Money représente, 07 millions de comptes de paiement mobile et plus de 60 000 partenaires marchands et de distribution. Le groupe français Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte plus de 130 millions de clients au 31 Mars 2021.

Patrick Benon est titulaire d’un doctorat Phd en Informatique et Réseaux de télécommunications obtenu à l’Ecole nationale supérieure des Télécommunications de Paris (Telecom Paris). Ingénieur d’Etat des télécommunications, il débute sa carrière en France dans des groupes internationaux comme Schlumberger ou encore Accenture, l’un des leaders mondiaux en matière de conseil aux grandes entreprises en technologie. Il a par ailleurs été à Oberthur Technologies (OT, actuel Idemia France), entreprise spécialisée dans les solutions de sécurité digitales pour l’univers mobile.