La minorité parlementaire a désigné, ce mardi 27 juillet 2021, François Abiola pour siéger au sein du Conseil électoral en remplacement de Abou Bakary Adam Soulé qui a démissionné pour des raisons de convenance personnelle. Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin) se réjouit de cette désignation mais regrette qu’il n’y ait aucune femme au sein de ce conseil.

Dans un communiqué en date de ce mercredi 28 juillet 2021, MOELE-Bénin prend acte de la désignation de l’ancien ministre François Abiola pour être membre du Conseil électoral. Cependant, le parti de Jacques Ayadji fustige l’absence de femme dans cette institution compte tenu de l’importance de la mission dévolue au Conseil électoral et à sa sensibilité dans la vie institutionnelle de notre pays. Pourtant, après la démission de Abou Bakary Adam Soulé, le président de la République, Patrice Talon a souhaité que son remplaçant soit une femme. Donc, pour MOELE-Bénin, c’est surprenant « que le choix et la préférence des parlementaires ne se soient pas portés sur une personnalité féminine ».

Le parti appelle, à la suite du chef de l’Etat, à la vigilance de toutes les forces politiques et des décideurs à divers niveaux, et à une appropriation, mieux à propos, de la problématique du genre et de promotion des femmes dans les instances de prise de décision. « Autant que les notions de ‘’Consensus’’ ou de ‘Minorité parlementaire’’, est-il opportun de devoir recourir au Juge constitutionnel pour trancher sur l’avatar qu’est la question du genre dans le déploiement des fonctions politiques ou publiques ? », se demande ce parti de la mouvance présidentielle. Dans le communiqué, Moele-Bénin informe qu’il va s’employer les jours à venir à mettre en relief cette problématique. Il va à jouer sa partition pour la faire prospérer, aux côtés de toutes les forces vives nationales qui vont s’y associer.