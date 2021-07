Chez les chauves-souris, une nouvelle forme de coronavirus a été découverte. Ce virus a en effet été désigné par des experts de Public Health England par l’appellation : « RhGB01 ». La découverte aura été faite suite à une étude effectuée par un chercheur de premier cycle de l’Université d’East Anglia (UEA). Selon les précisions qui ont été apportées sur le virus, il ne représenterait pas une menace pour l’homme. La seule possibilité qu’il soit nocif pour l’humain est que le « RhGB01 » fasse une mutation. Pour l’heure, aucune preuve formelle ne montre son caractère dangereux pour l’humain.

“Des virus similaires ont été trouvés…”

«Les chauves-souris en fer à cheval se trouvent en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie et les chauves-souris que nous avons testées se trouvent à l’extrême ouest de leur aire de répartition. Des virus similaires ont été trouvés chez d’autres espèces de chauves-souris en fer à cheval en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe de l’Est. », a pour sa part fait savoir le professeur Diana Bell, de l’Université d’East Anglia (UEA).

La capacité du virus à muter…

Les scientifiques ont tout de même tenu à mettre l’accent sur la capacité du virus à muter. Ils ont notamment insisté sur le phénomène de l’hybridation. « Si une chauve-souris infectée par le RhGB01 que nous avons trouvée était infectée par Sars-CoV-2, il y a un risque que ces virus s’hybrident et qu’un nouveau virus émerge avec le RBD de Sars-CoV-2, et puisse ainsi infecter les gens. », a fait remarquer Andrew Cunningham, de la Zoological Society of London.