Certes, le nouveau coronavirus n’est plus la vedette de l’actualité au Bénin, mais ce n’est pas parce qu’on n’en parle plus assez qu’il s’est volatilisé. Le virus continue de tuer dans le pays et le nombre de porteurs à augmenter de façon inquiétante depuis quelques temps. Le Bénin a enregistré à la date d’hier lundi 20 juillet, 8324 cas positifs avec un total de 8125 guéris et 107 personnes décédées. Ces chiffres ont été communiqués par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, en Conseil des ministres ce mercredi 21 juillet.

En effet, le gouvernement examinait le point de la situation pandémique au Bénin. En raison de cette augmentation du nombre de cas positifs à la Covid-19, notamment les cas graves, le Conseil des ministres conseille aux personnes ayant l’âge de la majorité (18 ans) et plus, à aller se faire vacciner gratuitement dans les centres de santé. Le gouvernement pense que cette période de grandes vacances pour les écoliers et élèves pourrait favoriser la dissémination du virus à l’occasion des manifestations festives ou ludiques et des grands rassemblements.

Ouvrir plus de centres de vaccination

L’exécutif envisage même à terme d’exiger que la vaccination contre le covid soit faite avant la participation aux grands rassemblements. A cet effet, le Conseil des ministres a demandé aux organisateurs de ces manifestations de commencer un travail de sensibilisation à l’endroit de leurs cibles. Par ailleurs Benjamin Hounkpatin a été instruit aux fins d’ouvrir plus de centres de vaccination dans l’ensemble des communes du Bénin.