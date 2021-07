Cela fait déjà plus d’un an que le monde fait face à une terrible crise sanitaire. Depuis l’apparition des premiers cas de la covid-19, le nombre de victime ne fait que grimper et chaque jour qui passe, de nombreuses personnes perdent la vie. A ce jour, ce serait plus de 4,03 millions de personnes qui seraient décédées dans le monde à en croire des chiffres publiés en ligne.

En France comme dans beaucoup de pays du monde, la vaccination a démarré et les messages de sensibilisation à la vaccination sont toujours d’actualité dans les médias. Si à la date du 8 Juillet, 52,7% de la population a reçu au moins une dose du vaccin anti-covid, le nombre de décès après infection continue de grimper. Récemment un sénior admis dans un hôpital à Paris pour suivre un traitement a perdu la vie. Sa fille attaque l’Etat en justice pour n’avoir pas obligé les soignants à se faire inoculer le vaccin.

Interrogé par Ouest-france, Me Benjamin Abraham Fellous, avocat de Johanna, fille de la victime, confie que “M. Cohen-Ganouna était seul dans sa chambre“. De ce fait, il n’y avait que le personnel soignant qui avait accès à lui. Pour le praticien du droit, “le lien de causalité entre ces visites et son décès peut clairement s’établir“. Il confie également avoir saisi le 1er ministre au nom de sa cliente “par la voie d’une demande indemnitaire qui s’inscrit dans le cadre d’un contentieux administratif” avant de poursuivre “il ne s’agit pas d’une plainte, cette procédure qui n’est pas une procédure de droit pénal est une étape préalable à une éventuelle saisine du juge administratif“.