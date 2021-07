Il y a un peu plus d’un an et demi, les premiers cas de coronavirus ont été détectés en Chine. Le virus s’est très rapidement exporté par la suite et a touché presque tous les pays du monde. Devant la progression du virus, plusieurs laboratoires ont mis au point des vaccins pour essayer de freiner la percée du nombre de cas positifs dans le monde.

Depuis quelques mois déjà, les campagnes de vaccination ont démarré dans la plupart des pays du monde. Les autorités des pays invitent leur population à se faire vacciner le plus rapidement possible pour bouter hors de leur zone la maladie qui a fait de nombreuses victimes. Mais au sein des populations, il y a encore quelques poches de résistance malgré les campagnes de sensibilisation et les mesures incitatives comme des loteries. Dans plusieurs pays dont les USA, de nombreuses personnes sont encore de opposées à la vaccination pendant que la pandémie frappe de plus belle le monde avec de nouveaux variants du virus du Covid.

Il souffre d’une pneumonie

Certaines personnalités non moins importantes dans leur discours ne cachent pas leur position. La semaine écoulée, un animateur connu pour son opposition à la vaccination a contracté une forme grave du virus et est hospitalisé. Il souffrirait selon des sources concordantes d’une pneumonie. Selon les informations qui nous sont parvenues, ses proches auraient informé le public que l’animateur connu pour sa position tranchée sur la question aurait changé d’avis sur la question et aurait même pris la décision d’inciter désormais les auditeurs à aller se faire vacciner. Les proches de l’animateur ont exhorté le public à se faire vacciner et à prier pour lui.