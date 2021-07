Quelques jours après le décès de l’ancienne première dame, Rosine Vieyra Soglo, l’ancien président Boni Yayi est allé, dans la soirée de ce vendredi 30 juillet 2021, présenter ses condoléances à Dieudonné Soglo à Paris.

Boni Yayi a rendu hommage à la défunte qui a joué un grand rôle dans l’histoire politique béninoise. L’information qui circule sur les réseaux sociaux a été confirmée par une source proche de l’ancien président. Au chevet de son épouse Chantal Yayi malade, l’ex-chef d’Etat Boni Yayi a rendu visite à Nicéphone Dieudonné Soglo, président du Bénin de 1991 à 1996.

Il a saisi l’occasion pour rendre hommage à la défunte qui fut un acteur non moins important dans sa vie professionnelle avant et après son entrée en politique. La rencontre entre les deux anciens présidents s’est tenue en présence de l’ancien maire de la ville de Cotonou, Léhady Soglo et son épouse. Boni Yayi a tenu à saluer la mémoire de la brave femme politique, qui selon lui, a vaillamment défendu les intérêts du Bénin même lorsqu’elle était dans l’opposition lors de ses deux mandats.

Boni Yayi à Paris chez la famille Soglo