En point de presse le mercredi 30 juin dernier, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a opiné sur l’affaire de trafic de drogue qui défraie la chronique au Bénin. En effet, 145 kilogrammes de cocaïne ont été découverts dans un conteneur de sucre cédé à la société Sonimex. Le PDG de cette entreprise Séraphin Yéto a déjà été arrêté et placé en détention préventive en plus de 9 autres personnes dont le Dg de l’Ocertid, la structure qui lutte contre le trafic de stupéfiants au Bénin.

Le porte-parole du gouvernement a salué le travail effectué par la police et la justice. Il indique que ce travail va naturellement se poursuivre au niveau de la justice et « nous serons tous informés du contenu des tenants et aboutissants réels de ce dossier, de l’implication des uns et des autres ou de leur non implication ». Dans tous les cas, le Bénin restera un espace où il sera fait tolérance zéro à la pratique, a t-il poursuivi.

“Des prises remarquables dans notre espace portuaire“

Notons que depuis 2016, le gouvernement a mis un mécanisme sécuritaire et juridique en place pour lutter efficacement contre le trafic de drogue au Bénin. « Cela a amené à des prises remarquables dans notre espace portuaire » fait remarquer Wilfried Léandre Houngbédji. On se rappelle encore des18 kg de cocaïne, découverts le 28 octobre 2016 dans l’un des conteneurs de sa société CAJA COMON de Sébastien Ajavon. L’homme d’affaires et homme politique béninois a depuis été condamné à 20 ans de prison. Il est actuellement en exil en France. Ses avocats avaient dénoncé une machination politique.