Mardi dernier, le chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties opposées en Syrie, Vadim Kulit, a confié à l’agence de presse russe TASS, que des avions de chasse israéliens avaient tiré huit missiles guidés lundi, dont sept ont été interceptés par les systèmes russes d’artillerie anti-aérienne installés en Syrie. D’après le responsable, les frappes israéliennes auraient tué des combattants de haut rang du Hezbollah et de l’Iran.

« Entre 23h39 et 23h51 le 19 juillet, quatre chasseurs F-16 de l’armée de l’air israélienne ont pénétré dans l’espace aérien syrien via la zone d’al-Tanf contrôlée par les États-Unis et ont tiré huit missiles guidés sur des installations situées au sud-est de la ville d’Alep », a déclaré Kulit d’après l’agence de presse. Selon ce dernier, le bâtiment d’un centre de recherche dans la zone de Safira dans le gouvernorat d’Alep a été endommagé par l’un des missiles.

La troisième tentative de frappe

Ce dimanche 25 juillet, Vadim Kulit a également confié à l’agence de presse que deux avions de combat israéliens ont tenté de lancer une frappe aérienne sur le gouvernorat syrien de Damas, mais tous les missiles ont été abattus par les systèmes de défense aérienne syriens. « De 5 h 40 à 5 h 54, deux avions de combat tactiques F-16 de l’armée de l’air israélienne, restés en dehors de l’espace aérien syrien, ont lancé une frappe, depuis la direction sud-ouest, avec deux missiles guidés dans des installations de la colonie de Seidat Zeinab dans le gouvernorat de Damas », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les deux missiles avaient été abattus à l’aide des systèmes Buk-M2E de fabrication russe des unités de défense aérienne syriennes. Il s’agissait d’après Tass de la troisième tentative de frappe sur le territoire syrien au cours de la semaine dernière.