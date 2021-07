Rudy Giuliani est l’ancien maire de New York, mais a également été un haut fonctionnaire du ministère de la Justice et procureur des États-Unis à Manhattan. Il y a quelques jours, l’avocat visé par une enquête fédérale dans son implication dans une affaire en Ukraine qui tendait à décrédibiliser le président Biden et impliquant son fils Hunter, a vu sa licence d’avocat suspendue par l’Etat de New York. Ce mercredi, l’État de Washington DC a fait de même.

Les choses se compliquent pour Giuliani

Mercredi, la plus haute juridiction du District de Columbia a suspendu Rudy Giuliani de l’exercice du droit à Washington, en attendant la sanction disciplinaire en cours à New York. La suspension par la Cour d’appel du district de Columbia a été déclenchée automatiquement par la suspension de Giuliani le mois dernier de l’exercice du droit dans l’État de New York. Selon la presse locale, Rudy Giuliani n’a pas beaucoup pratiquer le droit devant les tribunaux ces dernières années, avant de représenter le président Donald Trump en 2020. Même alors, sa tentative de faire annuler le vote en Pennsylvanie et dans d’autres États a échoué.

Mais, pour celui qui, ancien procureur et personnalité politique de Manhattan, était il y a quelques années « considéré comme une force accomplie et redoutable dans les cercles juridiques », cette nouvelle suspension de sa licence légale à exercer le droit est un coup dur. C’est que Giuliani n’a pas encore digéré l’humiliation de sa suspension du barreau New-yorkais. En Juin, lorsque la Cour d’appel de New York a temporairement suspendu sa licence d’avocat dans cet État, elle a déclaré dans sa décision qu’elle avait conclu qu’« il existe des preuves incontestables ».

De celles qui indiquaient que Giuliani dans sa campagne avec le président Trump pour contester le résultat des urnes, a tenu des propos et eu une conduite qui a « menacé l’intérêt public ». Et justifiait de ce fait, « une suspension provisoire de la pratique du droit ». Ce Mercredi à CNN, l’avocat a déclaré : « J’ai fait toutes ces déclarations. (…) Mais aucune d’entre elles n’a conduit à une manifestation, une émeute, un incident, quoi que ce soit. De toute évidence, ces déclarations n’ont pas eu pour effet de créer un danger quelconque ».