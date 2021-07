En 2016, Amnesty International a publié un rapport indiquant que le travail des enfants est utilisé pour extraire du cobalt, un minéral utilisé dans les batteries lithium-ion présentes dans les appareils d’Apple, Samsung, Sony, Microsoft et des constructeurs automobiles Daimler et Volkswagen. Un rapport qui a ensuite contraint Apple à prendre une position officielle. Ce Lundi, patron de Tesla n’a pas manqué lors de son appel aux résultats trimestriel, de revenir sur la polémique dans laquelle était plongé Apple, pour dire la supériorité technologique des batteries de ses véhicules électriques, taclant au passage la firme de Cupertino.

Un rapport de « 2% » pour « 100 % »

Ce lundi, Elon Musk lors de son appel aux résultats faisait une grande annonce, celle de profits records pour Tesla, 1.1 milliards de dollars. Une occasion pour le patron de la compagnie de tacler au passage Apple. C’est que les rapports entre les deux compagnies ne sont pas au beau fixe. Musk lui-même avait l’an dernier confessé la dent qu’il a gardée contre les responsables de la marque à la pomme, quand ils avaient refusé de lui accorder une simple entrevue pour discuter d’une proposition de rachat qu’il voulait leur faire au sujet de Tesla.

En outre, des fuites du côté de la firme de Cupertino ont laissé entendre qu’Apple travaille sur un véhicule autonome qui permettrait aux utilisateurs d’atteindre leur destination avec « peu ou pas d’engagement ». Avec la voiture électrique spéculée qui pourrait être lancée d’ici 2027. Mais pour Elon Musk, Tesla avait acquis une performance et une envergure qu’Apple pourrait difficilement concurrencer. D’ailleurs au niveau des batteries déjà la différence était nette, selon le patron de Space X.

« Apple utilise, je pense, près de 100 % de cobalt dans ses batteries, ses téléphones portables et ses ordinateurs portables, mais Tesla n’utilise pas de cobalt dans les packs fer-phosphate, et presque aucun dans les produits chimiques à base de nickel. Sur une base moyenne pondérée, nous pourrions utiliser 2 % de cobalt par rapport au 100 % de cobalt d’Apple » a déclaré Elon Musk ce lundi. Un véritable tacle de la part du patron de Tesla , quand on sait que la dépendance de marque à la pomme vis-à-vis du cobalt, est source de nombreuses polémiques depuis le rapport de Amnesty International en 2016.