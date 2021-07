En Chine, plusieurs étudiants béninois sont devenus en quelque sorte des sans-papiers depuis 6 mois. En effet, ils ont des difficultés à renouveler leurs passeports expirés. Les démarches faites auprès de leur représentation diplomatique en Chine n’ont pas permis de trouver une solution à leur problème. Ils se sont vus proposer un laissez-passer comme palliatif. Seulement, ce laissez-passer ne sert visiblement pas à grand-chose. Ils disent ne pas pouvoir s’en servir pour les formalités administratives dans l’empire du milieu.

La pièce ne sert pas non plus à retirer de l’argent envoyé par leurs parents ou encore à accéder aux soins de santé dans les hôpitaux et au logement puisqu’ils sont dépourvus de passeports, pièce légale devant leur permettre de remplir les formalités. Selon ces étudiants qui ont récemment sorti un communiqué pour se faire entendre, la situation qu’ils traversent actuellement auraient été créée par la rupture de contrat entre l’opérateur GEB Afrique et le gouvernement béninois en février dernier. GEB Afrique est en effet, la société qui produisait les passeports au Bénin. Outre cette réalité, il y a aussi la note de service de la Direction de l’émigration et de l’immigration exigeant une demande en ligne pour le renouvellement des passeports.

” Pour renouer avec le processus de renouvellement des passeports “

Seulement, « aucun matériel n’a été mis à la disposition de l’Ambassade pour l’enrôlement au RAVIP des Béninois résidents » informent ces étudiants béninois dans leur communiqué. Ils sollicitent en dernier recours le chef de l’Etat pour qu’il les sorte de cette situation. « Nous venons très respectueusement implorer votre indulgence afin de donner des instructions pour que les moyens et matériels soient mis à la disposition de l’Ambassade du Bénin près la Chine pour renouer avec le processus de renouvellement des passeports » ont-ils écrit à l’endroit de Patrice Talon.