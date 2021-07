En France, les manifestations se durcissent, alors que les français ont pris la rue pour protester contre les mesures gouvernementales sévères contre le coronavirus. Il y a quelques jours, M. Macron a annoncé qu’un « Pass sanitaire », serait nécessaire pour assister à des évènements publics ou entrer dans des lieux publics. Pour beaucoup, c’était « un signe de dictature », et ce week-end, c’est plus de 100 000 personnes, selon la presse française, qui sont descendues dans les rues de France pour protester. Saccageant dans la foulée plusieurs centres de vaccination. Pour le gouvernement, ces actes sont intolérables.

« Les auteurs devront être sévèrement punis… »

Pour de nombreux français, de ceux qui ont manifesté, les stratégies gouvernementales, notamment celle du pass sanitaire sont réductrices et « marginalisantes ». Certains n’ayant pas hésité à faire le parallèle entre leur situation et celle des Juifs pendant l’Holocauste. Des manifestations qui ont vu 05 centres de vaccinations être saccagés depuis Mai, avec un centre incendié dans la Drôme au sud-est du pays, et deux centres vandalisés durant les trois derniers jours.

Des actes de vandalisme qui inquiétaient le gouvernement, même si le ministre de l’Intérieur s’est voulu ferme ce dimanche. Sur twitter, Gérald Darmanin écrivait : « De tels actes sont intolérables. La police judiciaire de Bayonne est chargée de la poursuite des investigations. Les auteurs devront être sévèrement punis ». Ce même dimanche, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement ajoutait que la vague actuelle de protestations que connaissait le pays était le fait d’ « une frange inconstante et défaitiste, qui ne reflétait pas l’opinion majoritaire de la France travailleuse et proactive ».

Il expliquait par ailleurs dans une entrevue avec une presse française, que le gouvernement pour faire face à la crise actuelle, se devait d’être rigoureux. « C’est soit une vaccination générale, soit un tsunami viral, il n’y a pas d’alternative », a-t-il confié. Pourtant selon la déclaration des députés de La France Insoumise ce lundi, « Il y avait et il y a d’autres solutions, notamment pour convaincre nos concitoyens de se faire vacciner ». En France, le nombre de contaminations quotidiennes a sensiblement augmenté ces derniers jours. Une hausse que les autorités sanitaires ont attribuée à la variante Delta du coronavirus. Dimanche, c’était plus de « 12.500 nouveaux cas ont été enregistrés ».

De tels actes sont intolérables. La police judiciaire de Bayonne est chargée de la poursuite des investigations. Les auteurs devront être sévèrement punis. https://t.co/0enl5qbxJw — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 18, 2021