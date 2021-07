Le 8 septembre prochain, le polémiste Eric Zemmour comparaîtra une fois de plus devant la justice pour des propos tenus dans l’exercice de ses fonctions. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris pour « provocation à la discrimination » et « injures raciales ». Cette inculpation fait suite à des propos qu’il avait tenus sur les migrants mineurs isolés le 29 septembre 2020 sur Cnews. « Ils n’ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu’ils viennent », avait affirmé Zemmour lors d’un débat sur l’émission Face à l’info, une émission consacré à la question des mineurs isolés.

Deux jours après qu’il ait tenu les propos, une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris dans l’objectif de voir si le journaliste pourrait être poursuivi par le tribunal correctionnel en raison des propos tenus. Candidat présumé à la présidentielle française d’avril 2022, Eric Zemmour a déjà comparu de nombreuses fois pour injures et racisme. En septembre 2020, il avait déjà écopé d’une amende de 10.000 euros pour « provocation à la haine raciale » et « injures publiques à caractère raciste ».

Plusieurs d’autres accusations

Cette condamnation est intervenue dans le cadre d’une critique violente sur l’islam et l’immigration lors d’un rassemblement politique à l’automne 2019 et qui a été diffusée en direct sur LCI. Un autre dossier concernant des propos sur les musulmans en 2016 est également pendant devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Au-delà des accusations d’incitation à la violence et de racisme, le journaliste et écrivain fait également face à des accusations d’agressions sexuelles.