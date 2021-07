L’un des piliers du célèbre groupe Kassav’ n’est plus. Jacob Desvarieux, puisque c’est de lui qu’il s’agit est décédé après avoir été admis en réanimation il y a quelques semaines. L’information qui a été relayée sur la toile a été confirmée par le ministre français des Outre-mer Sébastien Lecornu.

“J’apprends avec tristesse le décès de Jacob Desvarieux, chanteur mythique du groupe #Kassav’. Les Français perdent aujourd’hui un artiste de talent et une voix connue de tous. Mes pensées sont tournées vers ses proches, à qui j’adresse mes plus sincères condoléances.” a affirmé le ministre Sébastien Lecornu. Grand nom de la musique antillaise, Jacob Desvarieux a influencé à titre personnel par sa voix, mais aussi dans son groupe Kassav’ la musique francophone. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.

