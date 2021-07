Après l’expérience réussie des légumes, les astronautes veulent également cultiver des piments rouges et verts à bord de la Station spatiale internationale (ISS). D’après l’agence spéciale, l’expérience est la première du genre. La semaine dernière, la NASA a annoncé que l’astronaute Shane Kimbrough, un ingénieur de vol qui s’est lancé vers l’ISS en avril et qui a de l’expérience dans la culture de plantes dans le laboratoire en orbite, a lancé l’expérience en insérant 48 graines dans l’Advanced Plant Habitat (APH).

Une équipe des programmes de recherche et de technologie d’exploration du Kennedy Space Center a planté les graines dans un appareil appelé support scientifique qui s’insère dans l’APH. « L’APH est la plus grande installation de croissance des plantes de la station spatiale et dispose de 180 capteurs et commandes pour surveiller la croissance des plantes et l’environnement », a déclaré Nicole Dufour, chef de projet de l’expérience, dans un communiqué.

Il faudra environ quatre mois pour atteindre la récolte

« C’est une chambre de croissance diversifiée, et cela nous permet d’aider à contrôler l’expérience de Kennedy, en réduisant le temps que les astronautes passent à s’occuper des cultures », a déclaré Dufour. Les graines de piment Hatch sont arrivées à la station spatiale le mois dernier à bord d’une mission de services de réapprovisionnement commercial SpaceX. Pour que les poivrons soient comestibles, il leur faudra environ quatre mois.

D’autres tests

Si le projet réussi, ce sera la première fois que des astronautes cultiveront des poivrons sur la station, de la graine à la maturité. Le plan est que l’équipage en mange et renvoie le reste sur Terre pour analyse. Alors que les astronautes ont déjà récolté des légumes tels que la laitue et les radis, l’expérience est l’un des projets de plantes les plus complexes sur l’ISS à ce jour en raison des longs temps de germination et de croissance. « Nous avons déjà testé la floraison pour augmenter les chances d’une récolte réussie, car les astronautes devront polliniser les poivrons pour faire pousser des fruits », a déclaré Matt Romeyn, chercheur principal de l’expérience, dans un communiqué.

Les chercheurs espèrent que la culture aidera à compléter le régime alimentaire des astronautes lors de futures missions. Selon la NASA, les membres d’équipage peuvent également préférer les aliments épicés ou assaisonnés, car ils peuvent temporairement perdre leur sens du goût ou de l’odorat après avoir vécu en microgravité.