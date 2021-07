Ce vendredi 16 juillet 2021 a eu lieu la conférence internationale sur la coopération avec les pays d’Asie centrale et du sud à Tachkent en Ouzbékistan. A cette occasion, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a qualifié la mission américaine en Afghanistan d’échec. Selon lui, le départ de l’armée américaine du pays est « précipité », et est à l’origine du chaos qui est en train de s’observer dans le pays. Pour rappel, le lundi 12 juillet, le général Austin Scott Miller, a quitté ses fonctions dans le cadre du retrait définitif des troupes étrangères du pays.

Pour Lavrov, même si le locataire de la Maison blanche, essaie de « présenter la situation sous les couleurs les plus positives », « tout le monde comprend que la mission a échoué ». « C’est reconnu par tous, y compris aux États-Unis », a-t-il ajouté. Dans le pays, les Talibans poursuivent leur offensive contre les forces afghanes. Ils ont affirmé avoir sous contrôle 85 % du territoire de l’Afghanistan et avoir pris mercredi un poste-frontière qui relie l’Afghanistan à la province pakistanaise du Baloutchistan.

Un risque réel d’instabilité débordant sur les États voisins

Pour le ministre russe des Affaires étrangères, la « dégradation rapide de la situation en Afghanistan » est due au « retrait précipité des contingents américains et de l’Otan » qui a accru « l’incertitude (…) militaire et politique dans et autour du pays ». « Dans les circonstances actuelles, il existe un risque réel d’instabilité débordant sur les États voisins », a ajouté le ministre. Alors qu’ils ont pris le contrôle de vastes portions du territoire les insurgés ont proposé un cessez-le-feu de trois mois en échange de la libération de 7 000 des leurs, détenus par les autorités afghanes.