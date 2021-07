Au Bénin, on observe depuis quelques semaines, plusieurs interpellations et arrestations dans les rangs des soutiens du régime actuel. Il y en a même qui sont jugés actuellement comme Georges Bada, l’ancien maire d’Abomey-calavi présumé coupable dans une affaire de bradage d’un domaine de 39 hectares dans sa commune. Le Directeur général de l’Agence nationale des transports terrestres (AnaTT) Thomas Agbéva et plusieurs autres cadres de l’institution devraient également être jugés prochainement pour une affaire de malversation financière.

L’appartenance à la mouvance présidentielle ne vous protège pas contre les poursuites judiciaires

Précédemment, Jean- Baptiste Hounguè membre influent du Bloc Républicain et chargé de mission du chef de l’Etat a aussi été arrêté avec plusieurs soutiens du régime comme Fréderic Béhanzin et Fred Houénou. Leur jugement est en cours. Invité dimanche dernier sur les plateaux de la télévision nationale, le porte- parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a apprécié le travail de la justice béninoise.

Désormais, assure-t-il, “l’appartenance à la mouvance présidentielle a cessé d’avoir valeur d’immunité contre les poursuites judiciaires au Bénin”. Tout le monde est sur le même pied d’égalité devant la justice, a poursuivi l’ancien journaliste, persuadé que « la démocratie fonctionne parce que le gouvernement gouverne, (et) la justice juge ».