Le président français Emmanuel Macron a reçu une blague osée de la part d’un homme lors d’un déplacement en Polynésie. En effet, pendant qu’il se trouvait à Tahiti sans son épouse Brigitte Macron, hier lundi 26 juillet 2021, et discutait avec des habitants, ce dernier a remarqué l’absence de la Première dame.

Le chef de l’Etat n’a pas pu s’empêcher de faire des bains de foule

« Heureusement que tu es venu tout seul, parce qu’il y a plein de filles ici ! » a-t-il laissé entendre. Le président qui ne comprenait pas ce message le fait répéter une deuxième fois, avant de laisser éclater un rire gêné. Notons qu’Emmanuel Macron était en Polynésie française depuis le samedi 24 juillet 2021, pour faire la promotion de la vaccination contre le nouveau coronavirus (covid-19). A cette occasion, le chef de l’Etat n’a pas pu s’empêcher de faire des bains de foule, mais en respectant les gestes barrières. Même si les règles que son gouvernement préconise ne font pas l’unanimité, notamment avec les anti-vax, il compte les mener jusqu’au bout.

Toujours au cours de sa visite en Polynésie, Emmanuel Macron n’a pas manqué de souligner que la vaccination est le seul remède contre la covid-19. « Je veux lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner parce qu’on le voit sous toutes les latitudes : quand on est vacciné, on est protégé et on ne diffuse quasiment plus, en tout cas beaucoup moins, le virus » a-t-il martelé.

🇵🇫 Les Polynésiens accueillent chaleureusement @EmmanuelMacron.

A la fin de la vidéo, un homme dit au président : « Heureusement que tu es venu tout seul, parce qu’il y a plein de filles ici ! » pic.twitter.com/wkAkD2u8jU — Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) July 26, 2021