Au Moele-Bénin, il faut être à jour vis-à-vis de la trésorerie quand on démissionne. C’est en tout cas, ce que laisse croire le bureau politique national du parti réuni en session extraordinaire le dimanche 18 juillet dernier. En effet, après avoir pris acte des démissions de l’ancien secrétaire général Céphise Beo Aguiar, de Albert Gbètoho Boco, de Edmond Ayindé et de Julien K. Gbaguidi, il a notifié à chacun ce qu’il a payé comme cotisation.

Les démissionnaires ont ensuite été invités à se rapprocher du trésorier général du parti pour prendre les excédents de cotisation si bien entendu ils sont en règle vis-à-vis de la trésorerie. Dans les correspondances adressées au Bureau directeur national du Moele-Bénin, les démissionnaires justifiaient leur décision par certains comportements du président Jacques Ayadji.

Des récriminations balayées d’un revers de main

En effet, ils accusent ce dernier de conduire seul les affaires du parti dans un climat de suspicions et de méfiance. Le bureau directeur national du parti, après avoir reçu et examiné les lettres de démission a balayé d’un revers de main les récriminations et allégations contre le président Ayadji. Il soutient que celles-ci ne rendent pas hommage à la vérité. En termes clairs, elles sont mensongères.