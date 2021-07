Le militant séparatiste yoruba Sunday Adeyemo mieux connu sous le nom de Sunday Igboho, a été arrêté à Cotonou. C’est ce qu’indique le site d’informations nigérian The Nation et BBC Afrique. Considéré comme un agitateur de la nation Yoruba au Nigéria, Igboho avait échappé à une descente de la police nigériane à son domicile à Soka (Ibadan) le 1er juillet dernier. Deux de ses hommes auraient été tués et 13 autres arrêtés. Depuis lors, il est entré dans la clandestinité. Plusieurs proches partisans du nigérian ont confirmé mardi son arrestation à The Nation.

Il est resté au Bénin dans un lieu non divulgué pendant deux semaines

L’un d’eux a déclaré que leur leader avait un passeport de la République du Bénin et était en route pour l’Allemagne avant d’être arrêté lundi soir. Il faut dire que après avoir manqué de l’interpeller en début du mois, le gouvernement fédéral avait alerté les services d’immigration nigérian afin qu’ils le surveillent. Le gouvernement a aussi fait savoir que « le trublion » avait mis au point des plans pour fuir le pays. Les soutiens de Sunday Adeyemo trouvent qu’il était difficile pour les services secrets nigérians de suivre sa position au Nigéria. Il a d’ailleurs réussi à quitter le pays et se retrouver au Bénin dans un lieu non divulgué depuis environ deux semaines, avant son arrestation dans la soirée du lundi.

Favorable à un Etat Yoruba

Sunday Igboho avait un passeport allemand avec une validité de 10 ans. Ce sont ses proches qui l’indiquent au site d’informations The Nation. Reno Omokri, un ancien collaborateur de l’ancien président Goodluck Jonathan, trouve regrettable, l’arrestation du séparatiste yoruba. « C’est un héros combattant de la liberté qui nous a défendus » a-t-il déclaré invitant les soutiens du militant à rassembler leurs ressources pour défendre juridiquement ce dernier qui sera certainement remis aux autorités de son pays dans les prochains jours.

« Igboho mérite le même engagement de notre part que Buhari a montré et continue de montrer aux bergers tueurs et aux bandits » a-t-il dénoncé. Le séparatiste yoruba était recherché par la police secrète nigériane et le département des services de sécurité de l’Etat. Ils l’accusent d’avoir stocké des armes pour déstabiliser le pays. Signalons que l’activiste est le fer de lance de l’agitation séparatiste pour l’avènement de l’Etat Yoruba.