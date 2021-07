L’administration Biden s’est prononcée ce jeudi sur le renforcement des forces nucléaires de la Chine. En effet, selon des déclarations qui ont été faites par le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, la puissance asiatique aurait de plus en plus de difficultés à dissimuler la montée du nombre de ses forces nucléaires. Ceci serait contraire selon l’officiel américain contraire à la stratégie nucléaire qui serait fondée sur la dissimulation minimale.

“Un niveau plus élevé que prévu…”

Ces déclarations interviennent en effet suite à un rapport du Washington Post. Le document martelait notamment que la Chine avait entamé la construction de plus de 100 nouveaux silos à missiles dans une zone désertique de l’ouest du pays. « Ces rapports et d’autres développements suggèrent que l’arsenal nucléaire de la RPC va se développer plus rapidement et à un niveau plus élevé que prévu », a précisé le porte-parole du département d’Etat, Ned Price.

« Ce développement est préoccupant et soulève des questions sur les intentions de la RPC. Pour nous, cela renforce l’importance de poursuivre les mesures pratiques pour réduire les risques nucléaires », a-t-il poursuivi. Rappelons que selon les précisions apportées par des experts indépendants sur ce sujet, près de 150 silos seraient en construction.

Près de 150 silos en construction

« Si les silos en construction sur d’autres sites en Chine sont ajoutés au décompte, le total s’élève à environ 145 silos en construction », a déclaré Lewis, directeur du programme de non-prolifération en Asie de l’Est au Center for Nonproliferation Studies.