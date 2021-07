Dans une interview un peu humoristique jeudi sur le podcast Spotify de Dax Shepard et Monica Padman, « Armchair Expert » l’ancien président américain Barack Obama s’est confié sur l’ambiance dans sa maison. Bien qu’il ait été autrefois commandant en chef, Obama a déclaré que le “top dog” de sa maison est sans aucun doute sa femme. D’après le 44e président américain, il a toujours été l’objet des plus grosses railleries à la maison à propos de la vie avec sa femme Michelle et ses deux filles. « Je suis généralement le plus gros de toutes les blagues dans ma maison », a déclaré Obama.

Contrairement à lui qui s’est défini comme le parent cool, « Michelle, c’est la meilleure chienne parce qu’elles ont peur d’elle », a plaisanté Obama à propos de l’ancienne première dame et de ses filles, Malia, 22 ans, et Sasha, 20 ans. « Michelle dit qu’il faut toujours avoir au moins un parent dont les enfants pensent qu’il est un peu fou et qu’il pourrait vous tuer », a ajouté Obama en tout en riant. « Elles savent que je ne fais qu’aboyer sans vraiment mordre », a déclaré Obama, 59 ans qui s’est marié avec son épouse depuis 1992.

“Vous n’êtes jamais un prophète dans votre propre pays”

« Donc en conséquence, ce qui se passe est à table, les trois se moquent de moi constamment » a-t-il ajouté. Les sujets typiques sur lesquels il est tourmenté, a déclaré l’ancien locataire de la Maison Blanche aux animateurs du podcast, incluent « mes grandes oreilles, ou mes habitudes étranges ou mon sens de la mode, ou si je prononce mal le nom d’une star du hip hop que Sasha a écoutée ». « Elles vont dire ‘’quel idiot’’. C’est donc essentiellement l’ambiance dans ma maison », a déclaré Obama affirmant que « vous n’êtes jamais un prophète dans votre propre pays ».