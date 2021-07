C’est connu de tous, les écureuils n’iront pas à la Can 2021 au Cameroun. Ils ont été éliminés par les Leones Star de la Sierra Leone en juin dernier. Mickael Poté, un des cadres de cette sélection nationale est revenu sur cet échec béninois sur Afrofootball55, le blog du journaliste français Franck Simon. Le joueur qui évolue actuellement en Turquie pense que l’élimination du 11 national n’est pas intervenue à Conakry.

“On ne méritait pas d’y aller au final“

« Pour moi, on n’a pas été éliminé sur ce match-là. Dès le moment où on ne bat pas cet adversaire , qu’on perd chez nous à la dernière minute contre le Nigéria et qu’on fait nul contre le Lesotho, on ne méritait pas d’y aller au final. On n’a pas su gagner ce combat-là » a-t-il déclaré. Quand on lui demande ce qui n’a pas marché, le joueur explique que ses coéquipiers et lui se sont vus trop beaux trop vite.

« On s’est vu trop beau trop vite. On a perdu le match en dehors du terrain » fait t-il savoir, évoquant l’épuisement psychologique. « On s’est préparé pour cette échéance pendant trois semaines et on pensait passer. Dans ma carrière, et je suis plus près de la fin que du début, je n’ai jamais été autant épuisé mentalement. On a eu du mal à gérer en dehors du foot » indique l’attaquant de Bandirmaspor.

“En 2019, on était des héros, là on est les zéros“

L’ancien lyonnais a aussi parlé des critiques essuyées par l’entraîneur Michel Dussuyer après la non qualification du Bénin pour la prochaine Can. A l’en croire, l’entraîneur n’est pas le seul responsable. « Nous sommes tous responsables ! » a-t-il dit, avouant ne pas avoir encore discuté avec le sélectionneur français depuis l’élimination.

De toutes les façons, il croit en lui pour la suite de l’aventure. « Je le connais depuis 2005 parce qu’il était mon entraîneur à l’AS Cannes. Il savait que j’avais un côté ivoirien, mais ne savait pas pour mon côté béninois ! Je ne doute pas de sa capacité à se remettre au travail. En 2019, on était des héros, là on est les zéros…On peut encore redevenir des héros aux yeux du peuple si on se qualifie pour la Coupe du Monde 2022 » se persuade l’attaquant béninois.