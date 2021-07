Une nouvelle affaire vient ternir les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine. En effet, cette dernière est remontée contre Washington à cause des demandes de visas de 500 étudiants refusées par les autorités américaines. La situation a fait réagir le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, qui au cours d’une conférence de presse le mardi 13 juillet dernier, a estimé que ces mesures américaines s’inscrivent dans la continuité d’un « mauvais héritage » de l’administration Trump.

Zhao Lijian a invité les Etats-Unis à corriger leurs erreurs

Les rejets de ces demandes se basent sur une disposition de l’administration Trump concernant l’immigration et la nationalité qui interrompt l’entrée sur le territoire américain d’étudiants et de chercheurs chinois. Cela se justifie par le fait que les autorités américaines considèrent que ces derniers sont liés à la « stratégie de fusion militaro-civile » de Pékin. Dans les faits, les Etats-Unis avaient interdit en mai 2020, aux étudiants du troisième cycle et aux chercheurs de travailler ou d’étudier sur le territoire américain, s’ils avaient auparavant eu des liens avec cette dernière.

Au cours de son intervention, le porte-parole de la diplomatie chinoise a appelé les Etats-Unis à corriger leurs erreurs et à revoir les dossiers des étudiants chinois. Notons que l’examen des demandes de visa avait repris en mai 2021. Cependant, le média chinois Global Times a indiqué que les demandes pour les étudiants ayant une formation notamment en technologie, ne sont pas toujours acceptées. En outre, plusieurs étudiants touchés par cette règle comptent porter plainte pour défendre leur droit.