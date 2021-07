Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juillet, l’avion An-26 appartenant à l’entreprise aérienne Petropavlovsk-Kamchatsky avait disparu dans les airs. Il se dirigeait de Petropavlovsk-Kamchatsky vers Palana et transportait 22 passagers et six membres d’équipage à son bord. Selon des sources rapportées par l’agence de presse Tass, l’avion avait interrompu la communication lors de son atterrissage. Une version suggère que l’accident s’est produit à cause d’une erreur de pilotage due à une mauvaise visibilité.

Ce mardi, l’épave du crash au-dessus du Kamtchatka a été retrouvée à 3,8 kilomètres de l’aéroport local, a indiqué une source du ministère des Situations d’urgence rapportée par Tass. « Les débris de l’avion ont été découverts à 3,8 kilomètres de l’aéroport. Un groupe de 26 sauveteurs se dirige vers le site à bord de véhicules tout usage », a déclaré la source. Le ministère a ajouté que l’obscurité et la marée haute compliquent l’opération. Selon le gouverneur de la région du Kamtchatka, Vladimir Solodov, des équipes de recherche au sol ont été dépêchées sur l’emplacement de l’épave.

La mission implique 26 sauveteurs

« Depuis les airs, nous avons découvert ce que nous pensons être les débris de l’avion à environ 5 kilomètres au nord de Palana. Le fuselage de l’avion repose sur le rivage, tandis que le reste de l’avion est éparpillé sur la zone côtière. J’insiste c’est sans doute. Des équipes de secours au sol et des spécialistes se rendent actuellement sur le site afin de s’assurer qu’il s’agit de l’avion manquant. Nous ne pourrons tirer des conclusions qu’après cela », a insisté le gouverneur.

L’Agence fédérale du transport aérien a révélé que le site de l’accident avait été localisé à environ 4 à 5 kilomètres de la piste d’atterrissage. « Le lieu de découverte est à environ 4 à 5 kilomètres de la piste d’atterrissage en direction de la côte. Les équipes de secours ont découvert l’épave. Compte tenu des caractéristiques géographiques du lieu, les opérations de sauvetage sont compliquées. Le groupe de recherche a commencé l’opération de sauvetage. La mission implique 26 sauveteurs et un véhicule tout usage », a déclaré l’agence.

Deux essais d’atterrissage

Selon une autre une source des services d’urgence toujours rapportée par Tass, l’épave de l’avion est tombée dans la mer d’Okhotsk. « Les débris sont tombés dans la mer d’Okhotsk après que l’avion a heurté un rocher, ce qui compliquera considérablement les opérations de recherche », a déclaré la source. Les circonstances de l’accident ont été préalablement déterminées, a-t-il ajouté. « L’avion a commencé à atterrir dans des conditions météorologiques difficiles, avec une mauvaise visibilité et un fort vent latéral. Il n’a pas pu atterrir dès le premier essai, et il a heurté un rocher lors du deuxième essai, sans l’avoir remarqué. L’avion a immédiatement commencé à se désintégrer », a indiqué la source.