Étalons en Russie : la Fédération burkinabè de Football répond aux accusations d’abandon

La Fédération burkinabè de football (FBF) a démenti mercredi les informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d’un prétendu abandon des Étalons en Russie. L’instance affirme que les difficultés rencontrées par la délégation nationale résultaient de contraintes administratives et logistiques liées à son déplacement durant la fenêtre internationale de juin.

Dans une communication publiée le 11 juin, la Fédération burkinabè de football a assuré qu’aucun joueur ni membre de l’encadrement n’avait été laissé sans assistance à son arrivée en Russie. La réaction intervient après la diffusion de publications affirmant que la sélection nationale aurait été abandonnée à son sort lors de son séjour dans le pays.

Selon la FBF, les désagréments observés dans un hôtel où séjournait la délégation étaient liés à des formalités administratives intervenues après un déplacement en Biélorussie, où les Étalons ont disputé leur deuxième rencontre amicale de la fenêtre FIFA.

Des formalités compliquées après le passage en Biélorussie

La fédération explique que les autorisations obtenues pour le voyage ne permettaient pas une nouvelle entrée sur le territoire russe après la sortie de la délégation vers la Biélorussie. Cette situation aurait entraîné des retards dans les procédures d’admission ainsi que des difficultés temporaires concernant l’hébergement.

Les Étalons avaient quitté la Russie pour affronter la sélection biélorusse après leur premier match amical disputé face à la sélection russe. Ce changement de pays a nécessité de nouvelles démarches administratives qui se sont révélées plus complexes que prévu.

Des perturbations aériennes prolongent le séjour

La FBF indique également que des problèmes de transport sont venus s’ajouter à ces contraintes. L’annulation de certains vols de Turkish Airlines vers Ouagadougou a conduit à une modification des réservations de retour et à un prolongement imprévu du séjour de la délégation.

Face à cette situation, l’instance dirigeante du football burkinabè affirme avoir sollicité ses services ainsi que plusieurs partenaires institutionnels. L’ambassade du Burkina Faso en Russie, les autorités russes et les organisateurs du déplacement ont été mobilisés afin de trouver une solution rapide.

La fédération assure que les difficultés ont finalement été résolues et que l’ensemble des membres de la délégation a pu être logé dans des conditions normales dans l’attente du voyage retour.

La FBF annonce des démarches contre les auteurs des rumeurs

Dans son communiqué, la Fédération burkinabè de football a remercié les autorités russes et la représentation diplomatique burkinabè pour leur assistance. Elle a également appelé les supporters et l’opinion publique à privilégier les informations diffusées par ses canaux officiels.

L’instance a annoncé son intention de saisir les autorités compétentes afin d’identifier l’origine des informations qu’elle considère comme fausses et préjudiciables à l’image de l’équipe nationale.

Cette polémique rappelle les difficultés logistiques déjà rencontrées par plusieurs sélections africaines lors de déplacements internationaux. Des retards de vols, des complications liées aux visas ou des questions d’organisation ont, à plusieurs reprises ces dernières années, alimenté des controverses sur les réseaux sociaux avant que les fédérations concernées ne publient leurs explications officielles.

Le retour de la délégation burkinabè à Ouagadougou est attendu ce jeudi, selon le calendrier communiqué par la FBF.