Les fonds de pension syndicaux et les gestionnaires d’actifs de Tesla ont intenté un procès contre Elon Musk alléguant que le PDG de la société a fortement poussé le conseil d’administration de Tesla à gaspiller les actifs de l’entreprise pour acheter SolarCity, qui manquait de liquidités. Musk possédait à l’époque une participation de 22% dans Tesla et SolarCity, qui a été fondée par ses cousins. Le procès des actionnaires accuse Musk de dominer les discussions sur les accords, poussant Tesla à payer plus pour Solar City pour un total de 2,6 milliards de dollars et induisant les actionnaires en erreur sur la détérioration de la santé financière du fabricant de panneaux solaires.

Au cœur de l’affaire, se trouvent les allégations selon lesquelles Musk était un actionnaire majoritaire de Tesla. S’il l’était, cela imposerait une norme juridique plus stricte et augmenterait la probabilité que l’accord soit injuste pour les actionnaires. Les actionnaires ont demandé au tribunal d’ordonner à Musk, l’une des personnes les plus riches du monde, de rembourser à Tesla ce qu’il a dépensé pour l’accord. Il a insisté lundi devant le tribunal sur le fait qu’il ne contrôlait pas Tesla et a déclaré qu’il n’aimait pas être le directeur général de la société de véhicules électriques alors qu’il prenait position pour défendre l’acquisition de SolarCity par la société en 2016.

“Je dois le faire ou franchement Tesla va mourir”

Il a déclaré lundi dans son témoignage qu’il avait essayé « de ne pas être le PDG de Tesla, mais je dois le faire ou franchement Tesla va mourir ». Il a refusé d’accepter qu’il contrôlait les membres du conseil d’administration et n’était pas d’accord que les enregistrements d’interviews le décrivaient comme un patron avec un pouvoir illimité. L’avocat des actionnaires Randall Baron a demandé si le conseil d’administration avait examiné ses deux « plans directeurs » pour Tesla ou son titre Technoking, qu’il s’était donné en mars.

« Cela a généré tout un tas de presse gratuite et Tesla ne fait pas de publicité et c’est utile pour les ventes générales », a-t-il déclaré à propos du titre inhabituel, le qualifiant de blague. « Je pense que je suis drôle ».