Elon Musk, après avoir vendu la majeure partie de son portefeuille immobilier au cours de la dernière année et plus récemment, sa maison de San Francisco pour 37,5 millions de dollars, a emménagé dans une maison de 50 000 dollars à Boca Chica. La ville connue sous le nom de “Starbase“, est l’endroit où Space X a installé son quartier général. Mais selon une récente enquête de médias internationaux, Space X ayant besoin de place, le milliardaire s’est lancé dans un achat massif des habitations voisines à la base. Déjà plus d’une centaine d’habitations de Boca Chica Village ont été acquises.

Musk petit à petit prend entière possession de Boca Chica

En 2012, Space X a initialement sélectionné des sites en Alaska, en Californie, en Floride, au Texas, à Porto Rico, en Géorgie et en Virginie pour une potentielle usine de fusées et une installation de lancement. Mais les responsables de la société spatiale ont finalement choisi Boca Chica, au Texas. Space X a choisi Boca Chica parce qu’elle est près de la mer, près de l’équateur, plus près de la Californie, qui avec la Silicon Valley met à disposition une main-d’œuvre expérimentée et compétente. Mais surtout, les législateurs de l’État du Texas offrent des incitations fiscales pour l’implantation de société technologiques.

Space X s’était donc installé, et les rampes de lancement pour les essais des fusées construites. Seulement selon les résidents du « village » lorsque les lancements ne se déroulaient pas comme prévu, il arrivait que des vitres des maisons voisines se brisent et que des feux se déclarent dans les broussailles environnantes. Bien souvent la société a proposé d’héberger les résidents dans des hôtels dans une station balnéaire voisine.

Et selon la presse, Space X et Elon Musk avait décidé d’agrandir la base et de faire du nettoyage par le vide. Faisant des offres surévaluées, trois fois la valeur de l’habitation, aux propriétaires et le cas échéant leur disant que des « approches alternatives » pouvaient entrer en ligne de compte. « J’ai vraiment le sentiment que je n’avais pas le choix, quand vous avez à faire à un milliardaire qui vous dit partez d’ici, qu’est-ce que vous voulez faire ? Vous ne faites pas le poids » a confié à la presse l’un des résidents ayant déménagé. Au final, Space X a racheté au moins 112 parcelles de terrain à Boca Chica. Des habitations soient détruites, soit transformées en logements modérés pour les employés de la société.