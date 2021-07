Plusieurs années après la découverte du continent désigné par l’appellation Zealandia, des scientifiques continuent de mener des recherches dans le but d’avoir plus d’informations sur ce continent enfoui. Selon la National Geographic ce 23 juillet, des chercheurs ont procédé au prélèvement d’un minerai appelé zircon qui aura permis d’avoir quelques informations. Il ressort des résultats issus de ces recherches que Zealandia a bel et bien un statut de continent.

Le continent serait bien plus vieux que ce pensaient les uns et les autres. Il existerait selon les scientifiques depuis 1,3 milliard d’années. Les recherches ont également permis de conclure en l’existence d’un craton à l’intérieur de Zealandia. Une étude réalisée il y a quelques années indiquait que ce noyau rocheux n’était toujours pas identifiable sous ce continent qui à la taille de l’Australie.

Découvert au début des années 90

Les éléments prélevés sur ce continent ont tout de même permis aux chercheurs de détecter l’existence de plusieurs roches riches en silicate. Rappelons que le Zealandia qui est encore appelé Te Riu-a-Māui en langue maori a été découvert au début des années 90. Il serait ainsi le huitième continent de la planète Terre. Il aurait comme superficie environ cinq millions de km². Il enfouit sous la surface du Pacifique et dont les seules parties émergées sont la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande.