Einstein a une fois de plus raison. Une récente étude de chercheurs menée par l’astrophysicien à l’Université de Stanford en Californie, Dan Wilkins a permis de confirmer la théorie de la relativité générale, du célèbre scientifique Albert Einstein, qu’il a rendu publique en 1916. A l’époque déjà, Einstein avait formulé une hypothèse au sujet de l'”écho” de la lumière autour d’un trou noir.

C’était la première fois que cette théorie était émise par un scientifique. Et plus d’un millénaire après, des scientifiques lui donnent raison. Pour info, les trous noirs sont des régions de l’espace-temps connus jusque là pour ne pas laisser échapper la lumière du fait de la très forte puissance de l’attraction de sa gravité. Néanmoins grâce à un phénomène que d’aucun qualifie “d’étrange“, l’extrême gravité d’un trou noir agit sur l’espace autour de lui, provoquant une déformation. C’est cela qui favorise le phénomène qui par lequel la lumière « fait écho », en se pliant à l’arrière de l’objet.

Des télescopes spatiaux

Selon un communiqué de l’ESA, pour leur étude, les chercheurs se sont servis de télescopes spatiaux NuSTAR de la NASA et XMM-Newton qui eux appartiennent à l’Agence spatiale européenne. Ceci dans le but d’arriver à contempler la lumière derrière un trou noir qui se trouve à 800 millions d’années-lumière dans la galaxie spirale I Zwicky et qui est 110 millions de fois plus gros que notre soleil. En contemplant la trajectoire de la lumière à l’arrière d’un trou noir, les chercheurs espèrent percer le mystère des événements qui se produisent près des vortex gravitationnels.