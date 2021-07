Des astronomes après des années d’observations d’une paire d’exoplanètes semblables à Jupiter et à près de 400 années-lumière de la Terre, ont trouvé une chose intéressante : un disque lunaire en formation autour d’une planète lointaine. Connu sous le nom de disque « circumplanétaire », cet anneau de matière regrouperait les éléments constitutifs des lunes d’une planète. Le disque observé en particulier, est environ « 500 fois plus gros que les anneaux de Saturne ». Des découvertes relatées le 22 juillet dernier dans ‘’The Astrophysical Journal’’ une revue scientifique à comité de lecture spécialisée dans l’Astronomie et l’Astrophysique.

Une découverte majeure…

Selon les astronomes, les planètes se forment en disques poussiéreux autour de jeunes étoiles, creusant des cavités alors qu’elles engloutissent la matière de ce « disque circumstellaire » pour se développer. Dans ce processus, une planète peut acquérir son propre disque circumplanétaire. Cela d’ailleurs contribue à sa croissance par régulation de la quantité de matière qui tombe sur elle. Dans le même temps, le gaz et la poussière du disque circumplanétaire peuvent se rassembler dans des corps de plus en plus gros à travers de multiples collisions. Ces agrégations conduisant finalement à la naissance de lunes. Mais les astronomes ne comprennent pas encore pleinement les détails de ces processus, et c’est en cela que les récentes observations sont importantes.

« Ces nouvelles observations sont également extrêmement importantes pour prouver les théories de la formation des planètes qui n’avaient pas pu être testées jusqu’à présent », a confié aux médias Jaehan Bae, un des auteurs de l’étude publiée dans la revue scientifique, et chercheur au ‘’Earth and Planets Laboratory’’ de la Carnegie Institution for Science aux États-Unis.

Dans les faits, c’est en utilisant l’ALMA, pour Atacama Large Millimeter/submillimeter Array’’, un radiotélescope géant installé dans le désert d’Atacama dans le nord du Chili, que les scientifiques ont pu détecter la présence d’un disque autour d’une planète en dehors de notre système solaire. Le disque en question, appelé “disque circumplanétaire“, entoure l’exoplanète “PDS 70c“, l’une des deux planètes géantes de type Jupiter en orbite autour d’une étoile à près de 400 années-lumière.

Myriam Benisty, astronome à l’Université de Grenoble, en France, et à l’Université du Chili, qui a dirigé la recherche, expliquait : « notre travail présente une détection claire d’un disque dans lequel des satellites pourraient se former ». Elle a ajouté en substance que « les observations d’ALMA ont été obtenues à une résolution si exquise que nous avons pu clairement identifier que le disque est associé à la planète et nous sommes en mesure de contraindre sa taille pour la première fois ».

