L’Entomological Society of America a annoncé qu’elle changerait le nom de certains insectes en raison du caractère blessant envers certaines communautés. La société a indiqué en guise d’exemple qu’elle ne reconnaîtrait plus « spongieuse » comme nom commun de Lymantria dispar dispar car il utilisait un terme péjoratif pour désigner les Roms. Le projet Better Common Names de la Société entomologique réunira des groupes de travail comprenant des experts qui étudient les espèces et des personnes des régions d’origine de l’insecte pour décider d’un nouveau nom.

L’organisation cherchera également un nouveau nom pour Aphaenogaster araneoides, communément appelée la « fourmi gitane ». Terry McGlynn, l’entomologiste qui a nommé l’espèce de fourmis et a depuis reconnu les implications du surnom, a déclaré que la décision de remplacer le nom est « une excellente nouvelle ». « Nous sommes des professionnels, essayant de défendre l’entomologie », explique McGlynn au Washington Post. « Nous n’avons pas à insulter les gens dans le processus » a-t-il ajouté.

“Les Roms sont déshumanisés de tant de manières”

Le papillon Lymantria dispar disparest une espèce envahissante commune en Amérique du Nord qui est arrivée d’Europe en 1869. « Les Roms sont déshumanisés de tant de manières : être associés aux insectes, être associés aux animaux », a déclaré Margareta Matache, directrice du programme Rom de l’Université Harvard au Centre FXB pour la santé et les droits de l’homme, au Washington Post. « Et c’est vraiment ainsi que le racisme structurel anti-Roms est justifié. »

Le peuple rom est la plus grande minorité ethnique d’Europe. Austin Ian Hancock, ancien représentant des Nations Unies pour les Roms, a indiqué au Washington Post que l’utilisation du péjoratif dans les noms d’espèces est liée à des stéréotypes négatifs. En mars, la Société d’entomologie a approuvé de nouvelles politiques pour nommer les insectes qui « interdisent les noms faisant référence à des groupes ethniques ou raciaux et des noms qui pourraient attiser la peur » et « découragent les références géographiques, en particulier pour les espèces envahissantes », selon le Washington Post.

“Une société accueillante et inclusive”

D’autres disciplines scientifiques ont également été confrontées à des calculs sur la façon dont les espèces sont nommées. L’année dernière, les ornithologues ont appelé à renommer des oiseaux comme le bruant de McCown, une espèce des grandes plaines nommée en l’honneur d’un général confédéré qui était également impliqué dans les déplacements forcés d’Amérindiens. « Si les gens se sentent exclus à cause de ce que nous appelons quelque chose, ce n’est pas acceptable », a déclaré la présidente de la Société d’entomologie, Michelle Smith, au New York Times. « Nous allons apporter des changements pour être une société accueillante et inclusive pour tous les entomologistes. »