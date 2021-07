Chris Brown, à nouveau attaqué en justice. En effet, le chanteur est accusé par son ancienne femme de ménage et son époux de n’avoir rien fait lorsque l’un de ses chiens l’a attaqué. Quelques semaines après avoir été accusé d’avoir violenté une jeune femme, cette nouvelle affaire vient s’ajouter au lourd dossier de la star américaine.

La plaignante accuse le berger caucasien du chanteur de l’avoir attaqué et mordu alors qu’elle travaillait chez lui, à Tarzana. Elle était en train de sortir les ordures lorsque Hades, le chien, lui a sauté dessus. Elle a alors affirmé que le chien lui avait déchiré la peau et arraché des morceaux de chair de son visage, de ses bras et de son corps.

Chris Brown, attaqué en justice à cause de son chien

Elle aurait alors créé mais Chris Brown et ses amis, qui se trouvaient à l’intérieur, n’auraient pas du tout réagi. Elle serait ensuite tombée dans la piscine, saignant abondamment. Le chanteur et ses proches auraient ensuite tenté de maquiller la scène et faire disparaître les preuves. Le chien lui, aurait même été euthanasié quelques semaines plus tard, dans un refuge spécialisé.

Trois plainte pour une seule et même affaire

La plaignante réclame à Chris Brown de lourds dommages et intérêts, expliquant qu’elle a dû passer de longues heures en chirurgie. Le mari, lui, poursuit le chanteur pour perte de la capacité d’aimer et de chérir son ménage suite à cette attaque. La sœur de la victime a également attaqué le chanteur à cause des traumatismes engendrés.