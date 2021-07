Le constructeur de véhicule électrique Tesla a averti ses clients que son logiciel de conduite autonome complet « peut faire la mauvaise chose au mauvais moment ». Cette mise en garde a été faite par la société après un certain nombre d’incidents au cours desquels des conducteurs ont écrasé leur véhicule. La dernière version du logiciel que le PDG de la société, Elon Musk, avait précédemment annoncée pour une sortie prévue en 2018 avait été retardée en raison de défis technologiques.

Tesla a pris soin de souligner à ses clients qu’ils doivent rester attentifs et au volant même lorsqu’ils utilisent sa fonction de pilote automatique. Selon la société, la fonction automatique ne contrôle pas complètement la voiture mais offre au conducteur quelques assistances. Plus tôt cette année, une automobiliste de San Francisco qui a été aperçue sur le siège arrière de sa Tesla alors qu’elle empruntait une autoroute a été arrêtée pour conduite imprudente. La police a été alertée après avoir reçu un certain nombre d’appels décrivant une personne assise sur la banquette arrière d’une Tesla Model 3 sans personne sur le siège du conducteur.

“Soyez paranoïaques s’il vous plaît”

Les véhicules Tesla peuvent être « facilement trompés » pour conduire en mode pilote automatique sans personne au volant, selon les testeurs d’une grande organisation américaine de consommateurs quelques jours seulement après qu’une Tesla s’est écrasée au Texas, tuant les deux hommes dans la voiture. Les responsables ont déclaré qu’aucun des hommes n’était sur le siège du conducteur au moment de l’accident, bien qu’Elon Musk ait affirmé que la voiture n’était pas en mode pilote automatique.

Le réglage du pilote automatique sur une Tesla permet à la voiture de « diriger, accélérer et freiner automatiquement dans sa voie ». Musk a déclaré que la dernière mise à jour de la capacité de conduite autonome complète « répond à la plupart des problèmes connus », mais a ajouté « il y aura des problèmes inconnus, alors soyez paranoïaques s’il vous plaît ».