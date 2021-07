Récemment, chaîne parlementaire américaine C-SPAN livrait son classement des présidents américains. Un classement sur 10 critères soigneusement élaborés par un collège de politiques, d’universitaires et d’historiens. Après donc ses éditions de 2000, 2009, et 2017, voici donc celle de 2021. Un classement où le président démocrate, Barack Obama apparaissait pour la seconde fois (2017) et où son successeur républicain faisait une entrée remarquée. Pour ce classement, Donald Trump avait été compté, par les historiens américains, parmi les pires présidents que le pays ait connus.

Donald Trump 41 ème sur 44 classés

En 2000, 2009, 2017 et 2021, à chaque fois qu’il y avait un changement d’administration, des sondages ont été réalisés. Les questionnaires sont distribués aux historiens, professeurs et observateurs professionnels de la présidence et autres conseillers académiques. À chaque cycle, les anciens participants sont contactés et de nouveaux noms sont ajoutés à la liste pour maintenir une liste complète de participants invités. Cette année, 142 personnes ont répondu au sondage, contre 91 en 2017.

L’ancien président Donald Trump qui entre pour la première fois, cette année dans le classement, occupe le 41èmerang. Les historiens et autres consultants l’ayant classé 32ème pour le critère de ‘’Persuasion publique’’, 34ème pour celui de la ‘’Gestion économique’’, et à la dernière place, 44ème, en ce qui concerne ‘’l’autorité morale et les compétences administratives’’. Le président Trump trainait donc à la queue du peloton avec les présidents, James Buchannan, Andrew Johnson, et Franklin Pierce.

Par comparaison, son prédécesseur Barack Obama, à son entrée dans le classement en 2017 avait occupé le 12ème rang ; avant d’entrer pour l’édition 2021 dans le top 10. L’époux de Michelle est à la 10ème place juste après le président Reagan (9ème) et John Kennedy (8ème) et loin devant George Walter Bush (21ème). Il faut dire cependant que Donald Trump est l’un des rares présidents à avoir acté un mandat unique et surtout le seul président à avoir subi deux procédures en destitutions. C’est à Donald Trump également que selon des historiens, les USA devaient d’avoir vu le Capitole attaqué en une action qui avait « fait craindre pour l’avenir de la démocratie américaine ».