Un autre proche de Donald Trump entrait dans le collimateur de la justice américaine. Ce mardi, Tom Barrack, était arrêté pour avoir agi en tant qu’ « agent étranger non enregistré », et secrètement comploté pour influencer la politique américaine au profit des Émirats arabes unis (EAU), en 2016 d’abord, alors que Trump se présentait aux élections et plus tard alors qu’il était président. Tom Barrack est un richissime investisseur immobilier américain, un ami proche et un allié de l’ancien président américain Donald J. Trump. Barrack a été conseiller principal de la campagne présidentielle de Trump et a été président de son comité d’inauguration.

Un dossier d’accusation fourni

Tom Barrack est le dernier d’une longue liste d’associés de l’ancien président à faire face à des accusations criminelles et à être arrêtés. La liste comprenant son ancien président de campagne, Paul Manafort, son ancien vice-président de campagne, Rick Gates, son ancien stratège en chef, Steve Bannon, son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, son ancien avocat personnel, Michael Cohen, et récemment, le directeur financier de longue date, Allen Weisselberg.

Selon le tribunal fédéral de Brooklyn à New York, Tom Barrack a agi en tant que lobbyiste étranger illégal au nom des Émirats arabes unis. Le milliardaire de 74 ans, de Santa Monica, en Californie, fait partie des trois hommes inculpés, mardi, devant un tribunal fédéral. Barrack a été inculpé pour sept chefs d’accusation en lien avec son action en tant qu’agent des Émirats Arabes Unis entre avril 2016 et avril 2018, mais également d’entrave à la justice et d’avoir fait de fausses déclarations à des agents fédéraux chargés de l’application des lois.

Selon l’acte d’accusation, Tom Barrack et Matthew Grimes un américain, et Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhi, un ressortissant des EAU, ont profité du statut de Barrack en tant que conseiller extérieur principal de la campagne Trump pour « faire avancer les intérêts et fournir des renseignements aux Émirats arabes unis ».

Un acte d’accusation va au cœur des relations étroites de longue date des États-Unis avec les Émirats arabes unis et lie directement son dirigeant de facto, le prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed Al Nahyan, aux agissements de Barrack. Les deux américains ont fait une première comparution devant le tribunal ce mardi après-midi à Los Angeles, où la juge d’instance américaine Patricia Donahue a accepté de poursuivre l’audience lundi prochain. Mais le magistrat a également ordonné la détention provisoire de Tom Barrack et Matthew Grimes jusqu’à l’audition de lundi, évoquant un risque important de voir le milliardaire tenter de se soustraire à la justice américaine.