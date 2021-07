La loi ‘’Elie Wiesel sur la prévention du génocide et des atrocités de 2018’’ a été promulguée aux USA le 14 janvier 2019. Dans le cadre de son application, la loi exige des rapports réguliers sur les efforts du gouvernement américain pour prévenir et répondre aux atrocités. Et des mises à jour sur une évaluation mondiale des atrocités en cours et notamment des « pays les plus à risques ». Ce Lundi, le secrétaire d’état américain, Anthony Blinken révélait le rapport. Un rapport qui faisait état de « génocides et atrocités » commis dans six pays : le Myanmar (Birmanie), la Chine, l’Éthiopie, l’Irak, la Syrie et le Soudan du Sud.

Un rapport courant de Juillet 2020 à Mai 2021

Selon le rapport, « étant donné que l’un des meilleurs prédicteurs de l’endroit où les atrocités sont susceptibles de se produire, est l’endroit où elles se sont produites dans un passé récent », les USA ont évalué un certain nombre de pays avec des « risques variables d’atrocités » dont la Chine et l’Ethiopie. Cependant le rapport loin de donner des faits sur les atrocités présentaient surtout les actions américaines présentées en réponse.

Pour la Chine, le rapport a fait essentiellement référence à la répression contre les Ouïghours. Un rapport qui faisait suite à la sanction en juillet 2020, par le Trésor de deux entités gouvernementales de la République populaire de Chine et de six fonctionnaires actuels ou anciens du gouvernement en lien avec de graves violations des droits humains dans le Xinjiang. Mais aussi à la sanction en Mars d’officiels par l’UE, le Royaume Uni, le Canada.

Quant à l’Ethiopie, le rapport rappelait surtout le conflit qui a fait rage dans Le Tigré, où selon les USA, des « actes de nettoyage ethniques » ont eu lieu. En mars 2021, Une délégation américaine dirigée par le sénateur Chris Coons a rencontré le Premier ministre Ahmed Abiy et a exprimé le besoin urgent de mettre fin à la violence et aux violations des droits humains. En Mai, c’était l’USAID qui mettait en garde contre une famine imminente et appelait à des aides humanitaires immédiats et urgents.

Ce Lundi, le secrétaire d’état Anthony Blinken, a tenu à réaffirmer la volonté de l’administration Biden d’ « utiliser tous les outils à notre disposition, y compris la diplomatie, l’aide étrangère, les enquêtes dans les missions d’établissement des faits, les outils et engagements financiers, et les rapports comme celui-ci » pour « sensibiliser et générer une pression et une réponse internationales coordonnées » contre ces atrocités.