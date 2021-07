Au Bénin, la douane a lancé depuis le samedi 10 juillet dernier, l’opération de contrôle de la quittance de dédouanement des véhicules. Une opération qui intervient à un moment où le scandale financier au niveau de l’Agence nationale des Transports Terrestres (AnaTT) a éclaté suite à un audit de la gestion de l’Agence.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, la Présidence de la République ordonnait même aux propriétaires de véhicules frauduleusement immatriculés de se rapprocher des services compétents dans un délai de 7 jours courant jusqu’au 14 juillet pour procéder au versement effectif des frais de dédouanement. Ces véhicules sont au nombre de 2 mille 646. Dans ce contexte, on peut vite attribuer l’opération de la douane en cours à ce scandale financier à l’Anatt, mais pour le Directeur général Charles Inoussa Saka Boco, il n’en est rien.

« L’opération démarrée samedi dernier se mène souvent. On la programme après chaque trimestre. Vous allez constater qu’elle a été faite au début de l’année. Nous l’avons fait également après le premier trimestre. C’est celle du deuxième trimestre qui est en cours actuellement » clarifie Dg de la douane et des droits indirects lors d’une interview accordée au groupe de presse Le Matinal. Dans le cadre de cette opération, plusieurs véhicules ont été arraisonnés. Ils seraient plus de 200. Le Dg de la douane assure que les chiffres officiels seront disponibles très bientôt.