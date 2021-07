L’information publiée ce vendredi matin a l’effet d’une bombe. Canalys, une entreprise qui a son siège à Singapour et qui est spécialisée dans la recherche de canaux a publié un classement des firmes qui fabriquent des smartphones en fonction des ventes au second trimestre de l’année en cours. On note dans le classement, l’invasion des groupes chinois.

Selon les premiers chiffres de Canalys, le constructeur chinois de smartphone Xiaomi a surpassé Apple pour devenir le 2è au monde en terme de vente de smartphone au 2è trimestre de cette année. Le groupe qui est basé à Pékin aurait entre mars et juin vu ses ventes bondir de plus de 80%.

En dehors de ce groupe chinois, deux autres groupes de l’empire du milieu sont présents dans le top 5. Il s’agit d’OPPO et Vivo qui sont respectivement 4è et 5è selon les premières estimations de Canalys. Tout comme Xiaomi, ces firmes proposent des prix relativement de bas smartphones.