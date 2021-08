L’Affaire de corruption au Port autonome de Cotonou a enfin connu son épilogue. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) vient de rendre, ce lundi 2 août 2021, son verdict dans le dossier. A l’issue des plaidoiries, la réquisition de la juridiction spéciale a été bien corsée pour les mis en cause. Les prévenus dans cette affaire n’ont pas écopé des mêmes sentences.

Frédéric Béhanzin et ses co-accusés dans l’affaire de corruption au Port autonome de Cotonou sont désormais fixés sur le sort qui leur est réservé par la justice. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) vient de trancher. Et c’est Rodrigue Kakaï Glèlè qui écope de la plus lourde peine. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme et à cinquante millions de FCFA d’amende.

Pour sa part, Frédéric Béhanzin écope de cinq ans d’emprisonnement dont un ferme et à deux cent mille FCFA d’amendes. Le dernier prévenu dans ce dossier est Jean-Baptiste Hounguè. Lui, il a écopé de cinq ans d’emprisonnement dont deux fermes et deux cent mille FCFA d’amendes. Ces détenus ont été envoyés en prison depuis le mois de février 2021. Ils sont poursuivis pour des faits de corruption et d’abus de fonction dans une affaire au Port autonome de Cotonou. Ils auraient reçu de l’argent pour favoriser des hommes d’affaires dans un dossier relatif à une attribution de marché au Port de Cotonou.